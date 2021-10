Sassuolo, Dionisi: “Siamo in crescita. Contro Venezia scontro diretto…”

Vigilia di campionato per i neroverdi

Vigilia di campionato per il Sassuolo di Alessio Dionisi che domani sfiderà il Venezia per la nona giornata di Serie A. Il tecnico dei neroverdi ha presentato la sfida di campionato nel consueto appuntamento con la stampa. Queste le sue principali dichiarazioni:

"Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Nelle precedenti partita ci mancava creare, nelle ultime è finalizzare. Siamo una squadra che deve giocare, per caratteristiche, ma deve difendersi meglio da squadra rispetto alle ultime due gare", ha spiegato il mister degli emiliani. "Non siamo in linea con quello che volevamo perché le prestazioni sono state al di sopra dei risultati. La gente è normale che giudichi sui risultati, io non devo giudicare su quello. Siamo in crescita" .

Sulla sfida al Venezia, mister Dionisi ha detto: "Non dovremo farci prendere da frenesia. Le gare alle volte le comandi e a volte no. In certi contesti anche il pubblico fa la differenza. Nell'ultimo anno e mezzo nessuno ne parlava perché non c'era, ora c'è. Noi siamo più sulla qualità che sui numeri, è normale. Il Venezia fa una partita sulle corde di quello che ha ottenuto l'anno scorso. Fa la partita, ha ripartenze e sta facendo bene anche in Serie A, l'ultima partita con la Fiorentina ne è la dimostrazione. Non possiamo sottovalutare nessuno. E' uno scontro diretto, la classifica dice questo, fermo restando che dobbiamo andare a prenderci sul campo quello che ci spetta, sono convinto che se faremo questo presto parlerete di un altro Sassuolo".