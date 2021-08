Sassuolo, Dionisi: “Soddisfatto ma dovevamo concedere meno al Verona”

L'analisi a fine gara del tecnico neroverde al debutto in Serie A

L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-2 in trasferta contro il Verona: "Sono soddisfatto per la vittoria ma oggi potevamo concedere meno, ma non era facile, contro un Verona spinto dal pubblico. Abbiamo superato momenti non facili. Quello che conta è riconoscere una squadra: io ne ho vista una che ha accettato di soffrire, malgrado un primo tempo sotto tono, ma c'è anche il merito del Verona. Dobbiamo trovare un po' di equilibrio, che oggi magari è mancato. Nel secondo tempo potevamo chiuderla, negli episodi siamo stati anche sfortunati. Peccato non averla chiusa, perché gli avversari hanno qualità. Ma ci sta di vincere soffrendo alla prima partita. Ho apprezzato dei miei la voglia di stare in partita, nonostante abbiamo concesso loro qualche occasione. Non ci aspettavamo questa aggressione forte, ma nel primo tempo abbiamo chiuso uno a zero perché abbiamo sfruttato la qualità dei nostri giocatori. Nella ripresa mi è piaciuta meno la mancanza di voglia di chiuderla".