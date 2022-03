Sassuolo, Dionisi: “Spezia insidiosa ma possiamo vincere”

Il tecnico alla vigilia del match di campionato

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Sassuolo di Alessio Dionisi che domani sfiderà lo Spezia per la 30^ giornata di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei neroverdi ha presentato i temi caldi della sfida.

Queste le sue principali dichiarazioni:

"Spezia difficile? Sì, è vero. Si tratta di una gara insidiosa contro una squadra che corre e riparte bene, ci ha messo difficoltà all’andata", ha detto il tecnico neroverde. "Domani abbiamo un’opportunità di dare continuità e di aggrapparci a quelle davanti. Siamo stati bravi a dare continuità in queste partite. Non è mai semplice però domani abbiamo il dovere e la volontà di provarci per aggrapparci a chi sta davanti a noi".

E ancora sulla sfida Dionisi ha aggiunto: "Come si affronta la gara? Con l’atteggiamento giusto, cosa che ultimamente stiamo avendo. Magari con la Salernitana non abbiamo avuto l’approccio migliore ma c’è anche l’avversario e domani c’è un avversario di tutto rispetto che all’andata ci ha messo in difficoltà. Non so che partita faranno ma la vittoria col Cagliari gli ha dato una spinta positiva. Fuori casa hanno vinto a Napoli e a San Siro contro il Milan. Dobbiamo rispettarli ma non temerli perché abbiamo tutto per batterli".

Sui singoli giocatori: "Defrel al posto di Raspadori squalificato? Lo sappiamo che purtroppo non ci sarà Giacomo o per fortuna per chi giocherà al suo posto (ride ndr). Abbiamo ancora l’allenamento del pomeriggio, non mi va di parlare di chi giocherà". "Novità su Djuricic? Nessuna...".