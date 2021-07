Sassuolo, Dionisi: “Stagione stimolante. In Serie A in panchina si va in abito”

Le parole del tecnico dei neroverdi

AMBIZIONE - "Non ho mollato Empoli, ho scelto il Sassuolo. Mi è sembrato un privilegio. Chiaro che non mi sono lasciato benissimo. Ma l’ho fatto per mettermi in discussione", ha detto Dionisi. "Sarà una stagione stimolante anche se non sarà facile ripetere l’ottavo posto. Non sono ossessionato da questo, vivo senza assilli, consapevole che il valore della squadra c’è".