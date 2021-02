Sassuolo, Djuricic crede nell’Europa: “Con carattere possiamo accorciare in classifica”

Una bella ed importante vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Crotone. Il Sassuolo porta a casa altri tre punti fondamentali per le ambizioni europee dei neroverdi. Ne è convinto Filip Djuricic, centrocampista e fantasista della squadra di De Zerbi che, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in modo ambizioso in vista delle prossime sfide di campionato.

Sassuolo, Djuricic crede nell’Europa

“Al Sassuolo giochiamo sempre per vincere e contro il Crotone era difficile perché a loro servivano punti”, ha spiegato Djuricic dopo il 2-1 in trasferta ai calabresi. “Non siamo in perfette condizioni, ma dobbiamo mostrare carattere e accorciare le distanze dalle squadre che ci precedono per credere ancora nell’Europa. Ci sono tanti punti in palio, se ci crediamo possiamo farcela. Dobbiamo provare a raggiungere l’impossibile per avere il reale”.

Parole poi confermate anche sui social con un post su Twitter in cui si congratula con il resto del gruppo per il successo: “Dedizione e lavoro di squadra pagano sempre. Bella vittoria in trasferta!”.

Con questo successo, il Sassuolo si porta a quota 34 punti in classifica a -6 dalla Lazio, ferma al settimo posto con 40 punti.