Sassuolo, Djuricic: “Il calcio di De Zerbi? Divertimento, coraggio e responsabilità”

Vola il Sassuolo di Roberto De Zerbi che in queste prima quattro uscite di Serie A è ancora imbattuto e si trova al secondo posto in classifica. La squadra neroverde stupisce per risultati ma anche per gioco e tra i protagonisti di un avvio magico c’è anche Filip Djuricic, centrocampista o trequartista, che intervistato da Tuttosport ha parlato del momento dei suoi e non solo.

Djuricic e il calcio del Sassuolo



Parte subito dalla voglia di non fermarsi Djuricic e in riferimento al secondo posto: “Se ci sarà rilassamento? No, perché al Sassuolo ormai c’è una mentalità consolidata. Sappiamo da dove siamo partiti e abbiamo una identità piuttosto chiara”. Il merito è soprattutto di mister De Zerbi e del suo calcio offensivo ma allo stesso tempo preciso e consapevole: “Come spiegherei ad un bambino il calcio del mister? Beh, divertimento, divertimento, divertimento. Poi anche coraggio e responsabilità, verso i compagni e l’intera squadra. Con De Zerbi pratichiamo un calcio offensivo, attrattivo, moderno. E anche dettagliato, stile basket. Tutto quello che ci riesce in partita, anche il mio gol contro il Bologna, non è frutto del caso: sono situazioni su cui abbiamo lavorato in allenamento”.