Sassuolo, Djuricic: “Senza De Zerbi sarebbe difficile confermare questo tipo di gioco. Crediamo nell’Europa”

Filip Djuricic, fantasista del Sassuolo, ha parlato a Sky del momento dei neroverdi. Una stagione iniziata alla grande e che prosegue in modo molto positivo anche se gli ultimi risultati non sono stati esaltanti. Il numero 10 degli emiliani ha avuto modo di rilasciare qualche pensiero anche sul mister De Zerbi e il futuro.

Djuricic: stagione e mister

“È un periodo un po’ difficile ma dobbiamo guardare la situazione attuale: abbiamo 30 punti, meno uno dal record e abbiamo fatto il record di gol per il girone di andata. Dobbiamo tornare in forma, le prossime quattro gare possono essere molto importanti”, ha commentato Djuricic analizzando qualche dato relativo al suo Sassuolo. “Ultimamente abbiamo giocato in trasferta contro Inter, Roma, Lazio: hanno provato a giocare in contropiede e questo è un segnale forte, dimostra che siamo una squadra che mette paura. Dobbiamo crescere in fiducia, per noi tutti è importante vedere come giocheremo a marzo-aprile. Possiamo davvero cambiare la stagione”.

Parole importanti da parte del numero 10 che non nasconde le sue ambizioni e quelle del gruppo: “Se crediamo nell’Europa? Crediamo nell’idea di poterci arrivare. Magari non lo faremo, ma anche l’ottavo posto sarebbe importante. Berardi assente nelle ultime gare? Lui è un giocatore importante e un capitano vero. Sicuro che manca. Non guardiamo tanto le statistiche come voi, ma l’assenza di uno come Berardi pesa”.

Infine un pensiero su mister De Zerbi: “Se immagino un Sassuolo senza di lui? È un calcio un po’ particolare quello dell’ultim periodo. Senza De Zerbi sarebbe difficile ripetere magari non i risultati ma questo tipo di gioco”.