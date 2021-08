Sassuolo e Sampdoria non si fanno male. Petagna esalta il Napoli che piega il Genoa nel finale

Il Napoli a punteggio pieno in classifica, il Sassuolo non va oltre il pari

Un pareggio e una vittoria esterna hanno aperto la seconda giornata di Serie A della domenica. Al Mapei 0-0 tra Sassuolo e Sampdoria in una gara che non ha offerto tanto spettacolo ed emozioni. Più neroverdi in campo ma la Doria ha saputo chiudere gli spazi ripartendo anche bene. Sassuolo vicino al vantaggio nei primi minuti, con Caputo lanciato a rete fermato benissimo da Audero. La Samp risponde con Verre, che ha una buona chance ma calcia altissimo. La ripresa si apre con il clamoroso errore di Caputo, che sbaglia la misura del pallonetto solo davanti al portiere.