Sassuolo e Udinese non vanno oltre il pari: al Mapei Stadium termina 1-1

Pari tra neroverdi e friulani nel match delle 18

Alle 18 è andato in scena il match tra Sassuolo e Udinese . Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e il risultato è stato una bella partita con occasione da entrambi le parti. La squadra di Dionisi è andata in vantaggio grazie al 14° gol in campionato di Gianluca Scamacca . I nervoverdi si son fatti però raggiungere al 77' con la rete di Nuytinck .

Pareggio giusto per quello che si è visto in campo, con un Sassuolo che ha messo in mostra il suo gioco offensivo e un Udinese forte nelle ripartenze. I neroverdi rimangono dunque all'undicesimo posto in classifica a quota 47 punti; subito dopo proprio i friulani a quota 44.