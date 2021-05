Sassuolo fa suo il derby dell’Emilia: Parma sempre più ultimo

Tre gol e tre punti per il Sassuolo al Tardini

Il Sassuolo come nelle previsioni, ha vinto il derby dell'Emilia in scioltezza. Steso il Parma sempre più ultimo in classifica con il punteggio di 3-1. Il match si sblocca dopo 25' con un rigore trasformato da Locatelli dopo un fallo di Busi su Raspadori. Al 32' Bruno Alves pareggia con una prodezza su cui Consigli non può nulla. Nella ripresa Defrel e Boga riportano avanti gli ospiti che hanno sfiorato anche altre reti. Dopo il 3-1 però il Sassuolo nel finale ha mollato e il Parma si è sbilanciato alla ricerca di una rete per riaprire il match che però non è arrivata. Il Sassuolo a 90' dalla fine del campionato crede ancora di poter acciuffare il settimo posto al momento della Roma con due punti in più.