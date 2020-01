Sassuolo, furia Carnevali. “Poco fortunati con l’arbitraggio… Ci rifaremo”

L’Amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali commenta la sconfitta dei neroverdi sul campo del Genoa. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Ci sono giocatori arrabbiati. Credo sia giusto che parli io e non loro. Non è un momento piacevole… Ci fa arrabbiare il risultato negativo perchè abbiamo fatto un’ottima gara. Preferiremmo non parlare dell’arbitraggio… Sorvoliamo su quello. Ci dispiace non essere sufficientemente concreti. Se è vero che ci sono situazioni che ci danneggiano… Perdere una partita in questo modo dà molta rabbia, anche se storicamente non siamo una società che si lamenta. Ho parlato con i giocatori: Obiang ha detto che è l’avversario ad andare su di lui e non era rigore. Lo stesso discorso vale per Berardi: credo sia un fallo che andava fischiato. Abbiamo dimostrato un buon gioco. E’ normale che nel momento in cui si sta facendo bene, subire un rigore possa tagliare le gambe. La squadra sta dimostrando di giocare bene, siamo fiduciosi di poter far bene e di poter recuperare i punti persi, magari trovando un arbitraggio più favorevole…”