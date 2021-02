Sassuolo, goditi Caputo: nelle ultime tre stagioni solo in tre hanno fatto meglio di lui in Serie A

Con la rete siglata contro il Bologna nell’anticipo del sabato di campionato, Francesco Ciccio Caputo è andato in doppia cifra per la terza stagione di Serie A di fila. Il bomber del Sassuolo ha trovato il gol del pareggio per i neroverdi in una sfida molto intensa giocata contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Grazie alla marcatura che è valsa l’1-1 finale, il centravanti ha siglato un record, o quasi, per il massimo torneo italiano.

Sassuolo, Caputo come pochi altri in Serie A…

Secondo quanto riportato da Opta, Caputo entra nell’Olimpo dei big di Serie A. In totale i gol del centravanti del Sassuolo in questi ultimi tre campionato (dal 2018/19 a oggi) sono 47. Solo tre giocatori hanno saputo fare meglio di lui e si tratta di Cristiano Ronaldo della Juventus con 58 gol, Ciro Immobile della Lazio (65) e Duvan Zapata dell’Atalanta (49).

Il Sassuolo ha un motivo in più per rinnovare il contratto al suo bomber…