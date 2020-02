Sassuolo, Haraslin si presenta: “Felice di essere qui. La squadra è giovane e forte”

Un bel sorriso e la voglia di rimettersi in gioco. C’è tutto questo nella conferenza stampa di presentazione di Lukas Haraslin, nuovo giocatore del Sassuolo. Il 23enne polacco è arrivato in prestito dal Lechia Gdnask e per lui si tratta di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza a Parma: “Da quando ho lasciato l’Italia volevo tornarci, avevo questo sogno. Sono felice di essere arrivato qui a Sassuolo.”

SQUADRA FORTE – “Il Sassuolo è una squadra giovane, forte, ne ho sentito parlare” dice Haraslin che darà sicuramente più opzioni offensive a De Zerbi grazie alla sua duttilità: “Io preferisco giocare a sinistra ma ho fatto più gol da esterno destro. Posso giocare a destra e a sinistra senza problemi”.

Sempre Haraslin ha poi fatto una panoramica di quello che è il suo nuovo club: “Ho fatto questa scelta perché ho sentito che la società e la squadra sono buone. Ho parlato con il direttore Palmieri per tanto tempo, mi ha parlato in maniera positiva del Sassuolo, del direttore Carnevali e per questo ho scelto il Sassuolo”.