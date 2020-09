Sassuolo, il monito di De Zerbi: “Il mercato si fa anche in entrata. Mio futuro? Qui mi diverto…”

Intervenuto a margine della presentazione delle nuove maglie del Sassuolo, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha parlato delle prospettive della sua squadra in vista della prossima annata soprattutto con riferimento al mercato.

De Zerbi: “Mercato da fare anche in entrata. Sul futuro…”

“Ci mancano gli applausi e anche i fischi”, ha detto De Zerbi in merito alle porte chiuse e alle partite senza pubblico. “Questa è la mia opinioni ma bisogna chiedere anche ai ragazzi. Giocare a porte chiuse è brutto. Bisognava portare a termine il campionato e ora si spera di ritornare alla normalità”. Sul suo futuro: “Io qui al Sassuolo mi diverto e sto bene. Continuo a svegliarmi tutte le mattine felice di andare al campo e di allenare questa squadra. Sono felice di far parte di questa società e quando mi si chiede se ho in testa di andare in altri posti mi sembra una questione che riguarda più altri che me”.

Sulla squadra e sul mercato: “L’anno scorso siamo andati anche oltre quello che era il pensiero di tutti e quest’anno vogliamo partire da lì per migliorarci. Non credo ci possa essere appagamento. Operazioni in uscita? Devo dire che il mercato non deve essere per forza in uscita, si può fare anche in entrata (ride ndr). Se questa squadra non dovesse essere toccata io sarei contento. Tutto è migliorabile chiaramente, non si arriva mai alla perfezione, se ci sarà l’occasione penso che ci faremo trovare pronti per rinforzare la squadra per oggi e per gli anni che verranno. In cuor mio penso che questa squadra sia pronta per fare un ulteriore step”.

