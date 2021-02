Sassuolo in lutto: morta la madre dell’amministratore delegato Carnevali

Un brutto risveglio per il Sassuolo e i suoi fan. La società ha dato questa mattina la notizia della scomparsa della madre dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali. Attraverso un post diffuso sulle pagine social del club, la società neroverde ha voluto mandare un messaggio al proprio dirigente.

Sassuolo: lutto per Carnevali

“Lutto in casa neroverde per la scomparsa della signora Imelda, madre dell’AD Giovanni Carnevali. La famiglia Squinzi, il CdA con il presidente Carlo Rossi, i dirigenti, le squadre, gli staff e tutti i dipendenti del Sassuolo Calcio esprimono il loro più sentito cordoglio”, sono queste le parole del Sassuolo pubblicate in una nota su Twitter..