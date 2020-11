Sassuolo-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Sassuolo-Inter si gioca oggi sabato 28 novembre 2020 alle ore 15.00 per la 9^ giornata di Serie A. Sfida molto attesa e dal sapore particolare quella tra neroverdi e nerazzurri entrambi a caccia di punti seppur con obiettivi e motivazioni per diverse. La squadra di De Zerbi sfida quella di Conte con la volontà di confermarsi in alto alla classifica.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

Qualche problema di formazione per entrambe le formazioni con il Sassuolo che dovrebbe presentarsi con Consigli in porta. Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio in difesa. Maxime Lopez e Locatelli in mediana. Berardi, Djuricic e Boga a sostegno della punta che sarà Raspadori. Caputo è out. Nell’Inter, spazio a Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro. Dovrebbe essere previsto un turno di riposo per Lukaku ma molto dipenderà dall’andamento della gara. Brozovic è negativo al coronavirus e potrebbe essere del match.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda precisamente sul canale Sky Sport al numero 252 del satellite, al numero 483 del digitale terrestre e su Sky Sport Serie A, al canale 202. La sfida di Reggio Emilia potrà essere seguita, da chi lo preferisse, anche in diretta streaming. Si potrà dunqe seguire Sassuolo-Inter anche in diretta streaming mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, in questo caso scaricando l’apposita app per sistemi Android e iOS.

Sassuolo-Inter può inoltre essere vista in streaming su Now Tv: occorrerà acquistare uno dei pacchetti dedicati dal servizio live e on demand di Sky.