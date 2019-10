Sassuolo-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 20 ottobre

Sassuolo-Inter, fischio d’inizio alle 12,30. Si gioca al Mapei Stadium il lunch match dell’8^ giornata di Serie A tra neroverdi e nerazzurri. L’Inter è scivolata in 2a posizione in classifica, con 18 punti, frutto di 6 vittorie e una sconfitta, gli emiliani occupano il 15° posto a quota 6 con 2 vittorie e 4 sconfitte. Al Mapei Stadium si affrontano la prima e la terza squadra con la più alta precisione al tiro in questo campionato: 57% per il Sassuolo, 51% per l’Inter. Si annuncia spettacolo.

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni – Padroni di casa che dovrebbero schierarsi con il 4-3-1-2 con Consigli tra i pali, l’ex Duncan in mezzo al campo e la coppia d’attacco Caputo-Berardi pronta a far male agli avversari. L’Inter, priva di Sensi e D’Ambrosio indisponibili e Godin in panchina, si affida a Bastoni, con Skriniar e de Vrij. A centrocampo, invece, torna titolare Antonio Candreva. Gagliardini e Barella affiancheranno Brozovic. In attacco, infine, la coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

Sassuolo-Inter, streaming e diretta tv – Sassuolo-Inter si disputerà oggi domenica 20 ottobre 2019 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia con fischio d’inizio previsto per le 12,30. La sfida Sassuolo-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Sassuolo-Inter potrà essere seguira live in diretta anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati all’emittente satellitare potranno anche guardare la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q.