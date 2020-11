Sassuolo, intitolata una via a Squinzi: domenica l’inaugurazione al Mapei Center

Domenica 15 novembre sarà una giornata davvero particolare per il Mapei Stadium. Lo stadio del Sassuolo ospiterà la Nazionale italiana, impegnata nella sfida di Nations League contro la Polonia. Gli azzurri saranno anche presenti al Mapei Football Center per essere presenti per una cerimonia particolare. Infatti la strada di accesso al Centro sportivo dei neroverdi verrà intitolata al dott. Giorgio Squinzi, mentre sarà intitolato alla dott.ssa Adriana Spazzoli il campo sportivo in erba sintetica, che dovrebbe ottenere l’omologazione dall’Uefa per permettere alle giovanili di disputare le proprie gare internazionali.

CERIMONIA

L’orario della cerimonia è stato fissato per le 11.45 e sarà aperta ai media. Saranno presenti anche Marco e Veronica Squinzi, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e tre calciatori del Sassuolo attualmente convocati dalla Nazionale italiana, gli azzurri Domenico Berardi, Manuel Locatelli e Gian Marco Ferrari.