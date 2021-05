Sassuolo-Juventus diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca la 36^ giornata di Serie A alle 20.45

Sassuolo-Juventus si gioca questa sera mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 per la 36^ giornata di Serie A. Gara importante per entrambe le formazioni che vogliono un risultato posivito per inseguire i proprio obiettivi.

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per i padroni di casa di Roberto De Zerbi che dovrebbero scendere in campo con Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Raspadori. Stesso discorso per Pirlo che vuole la Juventus migliore per sperare ancora in un posto che vale l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Questo il possibile undici della Vecchia Signora.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Raspadori.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Sassuolo-Juventus si disputerà, come detto, questa sera mercoledì 12 maggio 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida Sassuolo-Juventus. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vederla in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Sempre con la stessa emittente, gli utenti potranno vedere Sassuolo-Juventus in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.