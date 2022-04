Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali

Si parte alle 20.45 al Mapei Stadium

La sfida del Mapei tra Sassuolo e Juventus chiude la 34^ giornata. Dionisi ritrova Berardi titolare nel tridente alle spalle di Scamacca, completato da Raspadori e Traoré. Allegri deve fare a meno di Cuadrado e De Ligt e lascia in panchina Vlahovic: in attacco Morata e Dybala, in difesa gioca Rugani, con Danilo in mezzo al campo. Diretta su Sky Sport Uno alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD