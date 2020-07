Sassuolo-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Sassuolo-Juventus si giocherà questa sera 15 luglio alle 21.45 per il match valido per la 33^ giornata di Serie A. Ambizioni diverse per le due squadre che puntano comunque a fare bene e trovare punti importanti. I padroni di casa per stupire e sognare posizioni vicino all’Europa, ospiti per confermarsi in vetta alla classifica e consolidare il primato. Roberto De Zerbi sfida Maurizio Sarri, al campo il verdetto…

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni

Scelte praticamente compiute dal Sassuolo che vedrà scendere in campo Consigli tra i pali. Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa. Locatelli e Bourabia in mezzo al campo. Tridente di trequartisti/attaccanti composto da Berardi, Boga e Djuricic alle spalle di Caputo. La Juventus si affiderà a Szczesny in porta. Danilo terzino destro al posto dello squalificato Cuadrado. De Ligt e Rugani in mezzo e Alex Sandro a sinistra. Possibile riposo dunque per Bonucci. In mezzo al campo Bentancur, Pjanic e Rabiot. In avanti con Dybala e Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci Bernardeschi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Sassuolo-Juventus sarà visibile in diretta tv attraverso Sky che ne detiene i diritti e che trasmette 7 gare su 10 ogni giornata di campionato. Il match tra neroverdi e bianconeri sarà trasmesso su Sky Sport 1 al canale 201 del satellite, su Sky Sport Serie A al canale 202 e su Sky Sport al canale 252. Inoltre la sfida tra Sassuolo e Juventus sarà visibile anche in diretta streaming. Tutti gli abbonati Sky potranno infatti usufruire della piattaforma Sky Go per non farsi sfuggire neppure un istante della gara. Per vedere il match in live streaming basterà scaricare l’app dal sito ufficiale su pc e notebook, così come su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Sassuolo-Juventus sarà visibile anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti si potrà assistere al meglio del calcio di Sky.

