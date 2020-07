Sassuolo – Lecce, le formazioni ufficiali

Sassuolo – Lecce è una sfida tra due squadre che hanno obiettivi diversi. De Zerbi può ancora sperare in un posto in Europa League, mentre Liverani ha disperato bisogno di punti. Per ritrovarli l’allenatore dei salentini lancia Babacar dal primo minuto.

Le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Tachtsidis; Shakhov, Farias; Babacar.