Sassuolo, l’iniziativa: maglie all’asta per aiutare bambina affetta da SMA

Il club neroverde in sostegno della piccola Caterina

Il Sassuolo in aiuto di una piccola tifosa affetta da SMA, Atrofia Muscolare Spinale. La società neroverde ha reso noto di essersi impegnata per dare una mano ad una fan di 9 anni ed in generale di voler contribuire con un evento benefico alla raccolta fondi per la ricerca.

"'Un goal per Caterina' è l’iniziativa promossa da U.S. Sassuolo Calcio in collaborazione con l’Associazione eugubina no profit 'gliamicidicate'", si legge nel comunicato del Sassuolo. "Lo scopo è quello di promuovere un evento benefico il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione che da oltre 2 anni è di supporto per aiutare Caterina (una bambina di 9 anni affetta da SMA Atrofia Muscolare Spinale). A partire da giovedì 29 luglio alle 21.00 fino a domenica 1 agosto alle 21.00, prenderà il via su Ebay un’asta con le maglie dei giocatori neroverdi Domenico Berardi, Manuel Locatelli e Francesco Caputo. Partecipare all’asta è semplicissimo: basta entrare nel sito di Ebay, sezione aste, cercare gliamicidicate e fare la propria offerta. Fatevi un regalo, fate un regalo a Caterina".