Sassuolo, Locatelli: “De Zerbi fondamentale per me. Futuro? Non lo so…”

Manuel Locatelli è uno dei centrocampisti più ricercati non solo in Italia, il talento del Sassuolo sarà senza dubbi tra gli uomini del prossimo mercato. Il centrocampista del Sassuolo ha parlato anche del suo futuro al format ufficiale del Sassuolo “Nero & Verde”: “L’esperienza al Milan è stata fantastica e quella che è ho trovato qui è una realtà bellissima. Non so se sarà il mio ultimo anno al Sassuolo, staremo a vedere. Sogno di disputare un bell’Europeo e magari di vincerlo e poi di essere importante per questa squadra”. Locatelli analizza anche il rapporto con De Zerbi: “Ha avuto un ruolo fondamentale per me, mi ha cambiato, mi ha fatto giocare, ma mi ha anche dato delle delusioni e abbiamo discusso, ma ha sempre creduto in me, è stato fondamentale”. Locatelli rivive la prima chiamata di Mancini: “Ero sul divano con la mia ragazza e insieme ad altri amici. Non appena ho letto della convocazione non ho trattenuto le lacrime. È stata una liberazione”.

