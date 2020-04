Sassuolo, Locatelli: “Qui grande gruppo, ma sogno di tornare in una big. Menez il più forte con cui abbia giocato…”

Manuel Locatelli si racconta e lo fa nel corso di una chiacchierata sui social con i tifosi del Sassuolo su Instagram. Il centrocampista neroverde, in questo periodo di emergenza per il coronavirus, ha parlato dei suoi sogni e del suo rapporto con il club emiliano.

SASSUOLO – “Questi anni qui al Sassuolo mi sono serviti perché mi hanno formato come uomo e calcisticamente mi hanno dato fiducia, mi hanno fatto capire cosa migliorare”, ha detto Locatelli. “C’è un grande gruppo e siamo tutti uniti. Il clima con i compagni è davvero bello. In passato Peluso e Matri mi hanno tirato le orecchie quando dovevano, lo stesso Pegolo, Magnanelli, Consigli. Anche Berardi, Sernicola, lo stesso Ciccio (Caputo ndr). Davvero, qui c’è un grande gruppo che non dimenticherò mai”.

PASSATO E FUTURO – Parole che fanno capire l’importanza del Sassuolo, ma anche la scelta di Locatelli di voler utilizzare l’occasione neroverde come un trampolino per il futuro: “Tornare in un top club e giocare le competizioni più importanti: questo il mio obiettivo. Spero di farlo al più presto con il lavoro e la dedizione che bisogna seguire ogni giorno”. “Il più forte con cui abbia giocato? Devo ammettere che ho giocato con tanti calciatori forti, ma il talento che ho visto in Menez è stato qualcosa di incredibile”.