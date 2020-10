Sassuolo, Locatelli: “Sono più maturo. Vogliamo dare un segnale al campionato”

Il Sassuolo si impone nel match contro il Crotone. Una vittoria importante dopo una gara complicata e difficile per merito degli avversari. I neroverdi salgono a quota 7 punti in classifica.

LE PAROLE DI LOCATELLI

Tra i marcatori c’è anche Manuel Locatelli. Queste le parole del centrocampista neroverde a Sky Sport: “Era fondamentale vincere per dare un segnale al campionato. E’ stata una partita difficile e sporca. Dobbiamo vincere queste gare perché sono le più importanti. Non ci poniamo limiti. Siamo un grande gruppo. Andiamo avanti partita dopo partita. Dobbiamo fare un grande campionato se non ci sono sorprese sul mercato. Sono già passato dall’avere responsabilità. Ora sono più maturo. Lavoro di più ogni giorno. Possiamo fare una grande annata”.