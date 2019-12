Sassuolo, Magnanelli avvisa il Milan: “Vogliamo fare punti contro chiunque”

Delicata sfida, quella da cui è atteso il Sassuolo di Roberto De Zerbi. I neroverdi, domenica prossima, faranno visita al Milan nella sedicesima giornata di Serie A. Della gara, a margine della visita del club emiliano all’ospedale di Sassuolo, ha parlato il capitano Francesco Magnanelli.

MILAN – “Giocare a San Siro dà sempre uno stimolo in più, sappiamo che sarà una partita diversa da quella che sarebbe stata qualche settimana fa. Sapevo che Pioli aveva le capacità per risollevare la squadra, in più hanno recuperato un giocatore importante come Bonaventura. Ma noi dobbiamo cercare di fare punti contro chiunque”.

