Sassuolo, Magnanelli: “Brutto colpo perdere così. La società merita altro”

La sconfitta contro il Torino apre interrogativi e dubbi in casa Sassuolo. La salvezza è un obiettivo ormai centrato, ma qualche perplessità sul possibile salto di qualità permane. I neroverdi di De Zerbi restano in ottava posizione.

RIFLESSIONE

Tocca a Francesco Magnanelli commentare il momento difficile ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un brutto colpo. Avevamo preparato la partita in un determinato modo. Era una gara da chiudere. Sapevamo quanto era importante per noi e per loro. E’ un brutto colpo al di là dei pensieri che si possono fare. Siamo d’accordo col mister. Se vogliamo crescere, dobbiamo diventare ancora più forti e ambire a qualcosa in più. Sotto questo punto di vista, abbiamo sbagliato qualche partita, come oggi. Si può vincere anche senza giocare benissimo e oggi non siamo stati bravi a difenderci nel finale. Noi senatori siamo responsabili come i giovani. Dobbiamo cercare di aiutarci a vicenda. Abbiamo ottenuto risultati importanti negli ultimi anni. In questo momento guardiamo il lato negativo. Sassuolo non è più una Cenerentola, ma una piazza ambita da molti giocatori. Bisogna cercare di fare di più e non viverla come una tappa di passaggio”.