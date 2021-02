Sassuolo, Magnanelli: “Possiamo divertirci fino alla fine. Europa League un sogno”

Il Sassuolo supera l’ostacolo Crotone ed esce da un momento difficile senza vittorie. I neroverdi si portano a sei punti dalla zona Europa League. Sognare non sembra vietato.

DIVERTIMENTO

Il centrocampista Francesco Magnanelli commenta la prestazione della sua squadra a Sky Sport: “Ho giocato diverse volte a Crotone ed è sempre stato molto difficile qui. Volevamo dare una risposta a noi stessi dopo un periodo senza vittorie. Stasera credo che non ci siamo trovati senza idee tecniche. D’ora in poi dobbiamo trovare continuità e con questo spirito possiamo divertirci fino alla fine. Ci sono pochi giocatori così determinanti in fase offensiva e difensiva come Caputo. Europa League? E’ un sogno, mi piacerebbe tornarci. E’ difficile perché le squadre che abbiamo davanti sono toste. Ma siamo scomodi da incontrare. Giocare vicino a Locatelli è facile, mi abbassa l’età (ride ndr.). Questa squadra è costruita col mix giusto di giovani ed esperti. Se abbiamo gli atteggiamenti giusti, possiamo divertirci fino alla fine”.