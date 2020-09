Sassuolo, Magnanelli: “Vogliamo sognare. Speriamo di riabbracciare presto i tifosi”

Il Sassuolo spera di cominciare questo campionato come ha finito l’ultimo, ovvero abbinando risultati e punti e finendo più che volentieri sotto i più attenti riflettori. Anzi, spera di fare ancora meglio. E se lo dice Francesco Magnanelli c’è da crederci. Il capitano del Sassuolo, in Emilia fin dal 2005, suona la carica in casa degli emiliani in vista della nuova stagione. D’altronde, la dirigenza fino ad oggi ha fatto un buon lavoro se si considera che al momento nessuno dei big è partito, come da richiesta di mister De Zerbi, ci sono tutte le premesse per continuare l’ottimo percorso intrapreso nella scorsa stagione.

“VOGLIAMO SOGNARE IN GRANDE”

“La prossima sarà la stagione del centenario del Sassuolo e vogliamo che resti nei cuori della gente. Speriamo di tornare ad abbracciare i nostri tifosi il più presto possibile. L’idea sarà quella di continuare l’ottimo percorso che abbiamo fatto nella scorsa stagione, magari alzando ulteriormente l’asticella. Vogliamo sognare e aspettiamo i tifosi, saranno pronti a riempire di amore il nostro stadio e non vediamo l’ora”. Così capitan Magnanelli ha parlato a La Gazzetta di Modena.

