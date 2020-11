Sassuolo, Maxime Lopez: “Con De Zerbi alchimia perfetta. Mi sembra Bielsa…”

Aveva parlato solamente pochi giorni fa della sua voglia di fare bene con la maglia del Sassuolo. Maxime Lopez è stato già di parole e ospite della trasmissione Top of the Foot di RMC, ha commentato la sua prima rete in maglia neroverde. Non un gol banale dato che il suo sigillo è stato utile alla squadra di De Zerbi per chiudere sullo 0-2 il match contro il Napoli.

Maxime Lopez: “Alchimia perfetta con il mister. Mi sembra Bielsa”

“Se un mese fa mi avessero detto che avrei segnato a Napoli non ci avrei mai creduto”, ha esordito il giovane Maxime Lopez relativamente alla bella rete contro gli azzurri del recente weekend di Serie A. “Gli ultimi mesi vissuti all’OM sono stati delicati, ma ho comunque sviluppato un buon carattere per resistere a tutto. Adesso, ricevere certi complimenti mi fa davvero piacere. Con De Zerbi c’è stata fin da subito una bella alchimia. Fin dalla prima chiamata. Abbiamo parlato un po’ in spagnolo e i suoi discorsi mi hanno subito colpito. Mi sono convinto in cinque minuti. Ho sentito la fiducia che non avevo più a Marsiglia, e ora voglio rendergliela in campo. De Zerbi mi fa pensare a Bielsa: pensa a ogni dettaglio. Tutto con lui deve essere preciso. Con Villas-Boas gli allenamenti erano lunghi e intensi, ma qui puoi arrivare alle 13 e andar via alle 20 se al mister non va bene. Un esercizio può durare un’ora se non vede ciò che vuole”.