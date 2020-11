Sassuolo, Maxime Lopez: “De Zerbi è pazzo per i dettagli”

E’ una piacevole sorpresa Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Il calciatore lanciato dal tecnico Roberto De Zerbi intervenuto nel corso de Le Club du Dimanche in onda su BeIn Sports France ha parlato così del suo approdo in neroverde: “Sono contento di come è iniziata questa mia nuova esperienza con un tecnico che mi ha voluto al Sassuolo. Di lui mi ha colpito il rigore, è molto abile nella tattica, è pazzo per i dettagli: a me De Zerbi fa pensare a Bielsa. C’è stata un’alchimia con il mio coach sin dalla prima chiamata. Abbiamo parlato un po’ in spagnolo e la nostra visione di calcio ha trovato sin da subito un punto di incontro, sono bastati 5 minuti. Mi ha ridato fiducia e cerco di ricambiare. Il gol al Napoli? Se me lo avessero detto un mese fa non ci avrei mai creduto. Ricevere tutte queste lodi e segnare questo gol al Napoli è stato incredibile”. Marsiglia? Non ho rimpianti sulla mia carriera con la maglia dell’OM”.