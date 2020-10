Sassuolo, Maxime Lopez: “Qui per il gioco di De Zerbi. Obiettivo migliorare ottavo posto”

Il neo acquisto del Sassuolo Maxime Lopez, centrocampista neroverde classe ’97, è il protagonista del match program in vista della gara contro il Torino di questa sera, valida per la 5^ giornata di Serie A. Nelle sue parole, riportate dal sito ufficiale della società, grande ambizione e voglia di stupire in un ambiente ideale per gioco e mentalità.

Maxime Lopez: “Qii per gioco di De Zerbi”

“Ho trascorso i primi sette anni di carriera nel FC Burel, uno dei club della mia regione che lavora meglio coi giovani. Poi sono andato all’Olympique Marsiglia dove sono rimasto per 10 anni, cinque nelle giovanili e cinque nella prima squadra. Oggi sono qui, e ho scelto di venire al Sassuolo”, ha detto Maxime Lopez presentandosi. “L’occasione di venire è nata dall’interesse di mister De Zerbi col quale ho parlato al telefono. Onestamente dopo cinque minuti avevo già voglia di venire qua. De Zerbi è un grande allenatore, ho solo sentito bel-le parole su di lui anche dai miei amici che gioca-no nel campionato italiano. Mi ha colpito l’idea di gioco, abbiamo la stessa visione del calcio, io da calciatore e lui da allenatore. Ho visto tantissime partite del Sassuolo, mi piace come gioca la squa-dra anche correndo dei rischi”.

Sul suo amico Boga e gli obiettivi stagionali: “Jeremie lo conosco da quando avevo 7 anni, abbiamo giocato contro all’epoca del-le giovanili, già allora era molto forte e ci metteva in difficoltà. Dopo lui è passato al Chelsea e io sono rimasto a Marsiglia. Jeremie mi ha parlato molto bene del Sassuolo, ha detto che c’è una gran bella squadra con giocatori forti, mi ha facilitato nella scelta di venire qua. Obiettivi? Beh, la mia ambizione è quella di giocare con più continuità rispetto l’ultimo periodo a Marsiglia e ritrovare il piacere di farlo dato che l’ultimo anno non ho giocato tanto. A livello collettivo spero di fare la miglior stagione possibile, la squadra è già partita molto bene. Il Sassuolo l’anno scorso è arrivato ottavo, quest’anno sarebbe bello cercare di migliorare quella posizione”.