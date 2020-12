Sassuolo-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Sassuolo-Milan si gioca oggi domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00 per la 13^ giornata di Serie A. Neroverdi e rossoneri si affrontano per quello che è un inatteso big match per le zone altissime della classifica. La squadra di Roberto De Zerbi affronta gli uomini di Stefano Pioli.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione da entrambe le parti. Il Sassuolo scenderà in campo con Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo di rientro dal primo minuto dopo i problemi fisici. Il Milan si affida a Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao. Ancora out Ibrahimovic in avanti e Kjaer in difesa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida del 13esimo turno tra Sassuolo e Milan si disputerà, come detto, oggi domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15. L’appuntamento è al Mapei Stadium di Reggio-Emilia casa dei neroverdi. Il match sarà a porte chiuse senza tifosi a causa delle restrizioni per la pandemia di coronavirus. Sassuolo-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da Sky: per assistere al match basterà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A al canale 202 o su Sky Sport al canale 252 del satellite.

Tifosi e appassionati potranno, mediante Sky Go,seguire Sassuolo-Milan anche in diretta streaming su dispositivi mobili, sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. In alternativa si potrà acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare del campionato di Serie A.