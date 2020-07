Sassuolo-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Sassuolo-Milan si gioca questa sera martedì 21 luglio alle 21.45 al Mapei Stadium rigorosamente a porte chiuse. La sfida valida per la 35^ giornata di Serie A metterà davanti i neroverdi e i rossoneri con ambizioni molto simili. Sogno Europa per i padroni di casa, voglia di tornare tra le prime della classe per il Diavolo. La gara si annuncia entusiasmante tra due squadra tra le più in forma dopo la ripresa post lockdown.

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni

Il desiderio di fare bene è tanto come ha spiegato mister De Zerbi. Ecco dunque il Sassuolo che si schiererà con Consigli, Muldur, Chiriches, Marlon e Kyriakopoulos in difesa. Locatelli, ex di turno, e Magnanelli in mezzo al campo. Berardi, Traoré e Boga dietro l’unica punta Caputo. Il Milan di Pioli risponde con Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnli e Theo Hernandez. Bennacer e Kessié in mezzo al campo. Conferma per Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers dietro l’unica punta che sarà Zlatan Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Sassuolo-Milan sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport. Il match potrà essere seguito live su Sky Sport Serie A ai canali 202 e 249 del satellite, al numero 473 e 483 del digitale terrestre e anche su Sky Sport sul canale 251. Per vedere in diretta streaming Sassuolo-Milan sarà necessario scaricare l’app di Sky Go, disponibile su vari dispositivi anche mobili come pc o notebook, tablet o smartphone. Il servizio è disponibile solo per gli abbonati Sky.

Esiste anche un’altra opzione. Infatti, la partita valida per la 35^ giornata di Serie A sarà disponibile anche acquistando i pacchetti offerti su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, dove si potranno acquistare i pacchetti che includono il meglio della Serie A e non solo.

