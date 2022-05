Sassuolo-Milan è già sold out: sito preso d’assalto

Oltre 100 mila persone in coda ma biglietti esauriti dopo 20 minuti

Redazione ITASportPress

Si annuncia un clima infuocato al Mapei Stadium per Sassuolo-Milan, ultima partita della stagione che potrebbe assegnare lo scudetto ai rossoneri. Al via questa mattina alle 10, attraverso il sito ufficiale neroverde, la corsa ai biglietti per la gara. Una corsa che ha già visto 100 mila persone deluse. Infatti, il sito è stato preso d'assalto creando una coda di utenti in attesa.

Appena dopo i primi 20 minuti, i ticket erano già esauriti. Sold out dunque per l'ultimo atto del massimo torneo italiano che sarà, dunque, un evento per "pochi", considerando l'altissima richiesta che c'è stata.

Già alle 10.02, quindi due minuti dopo l'avvio della disponibilità dei biglietti liberi, è stato pubblicato l'avviso che avvertiva che "vista l'elevata domanda per questa partita e la scarsa disponibilità di posti, vi avvisiamo che l'evento potrebbe andare sold out velocemente".

Per quanto riguarda i prezzi, i tifosi del Milan potranno acquistare i biglietti del settore ospiti al prezzo di 45 euro, oppure quelli degli altri settori, esclusa la Tribuna Sud per la quale è in vigore la prelazione riservata agli abbonati neroverdi al girone di ritorno, che potranno comprare fino a 4 biglietti.

Lo stadio di Reggio Emilia ha una capienza di 21.525 spettatori e sarà tutto esaurito.

Questo il messaggio del Sassuolo: "In merito alla gara Sassuolo-Milan, 38ª giornata di Serie A TIM, in programma domenica 22 Maggio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che in meno di un’ora sono andati esauriti tutti i biglietti acquistabili in vendita libera. Rimane disponibilità solamente nel settore di Tribuna Sud, dove è attiva fino alle ore 23 di venerdì 20 Maggio una prelazione dedicata agli abbonati neroverdi del girone di ritorno. Tale prelazione è usufruibile dagli abbonati del Sassuolo esclusivamente presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio oppure presso i punti vendita VivaTicket delle province di Modena e Reggio Emilia".