Sassuolo-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18 al Mapei Stadium

Sassuolo-Milan si gioca questa sera, domenica 22 maggio 2022 alle ore 18. Al Mapei Stadium va in scena la gara che potrebbe consegnare ai rossoneri lo scudetto. Neroverdi che cercheranno il risultato storico, Diavolo che proverà a vincere o, quantomeno, a fare quel punto che lo renderebbe campione d'Italia.

Sassuolo-Milan, probabili formazioni

Questi potrebbero essere i 22 titolari scelti da Dionisi e mister Pioli per la partita delle 18:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Dove vederla

La sfidatra Sassuolo-Milan è in programma per domenica 22 maggio 2022, al ’Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Calcio d’inizio fissato per le ore 18.00. Dopo questa gara si scoprirà sei i rossoneri si saranno laureati campioni d'Italia.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il match tra neroverdi e Diavolo. La gara sarà visibile sia sulle moderne smart tv che sui televisori non di ultima generazione. In questo secondo caso, sarà necessario avere un TIMVISION BOX, un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Con le smart tv, invece, basterà accedere all’apposita app.

Oltre alla diretta televisiva, DAZN dà la possibilità ai propri abbonati di godersi partite come appunto Sassuolo-Milan in streaming, scaricando l’app per smartphone e tablet oppure accedendo al sito ufficiale tramite pc e notebook. In questo modo sarà possibile vedere lo spettacolo della gara di Serie A in ogni modo senza perdersi neppure un minuto. Inoltre, il match sarà disponibile per intero on demand, così come i suoi highlights.