Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Chiude la domenica di Serie A il posticipo del Mapei Stadium fra Sassuolo e Napoli, due squadre che vivono momenti differenti della propria stagione. Da una parte una squadra reduce da 4 pareggi e una vittoria, quella di mercoledì nel recupero del settimo turno in casa del Brescia, dall’altra gli azzurri appena ereditati da Gattuso, che invece sabato scorso hanno perso 2-1 in casa col Parma e che in campionato non trovano i 3 punti dal 19 ottobre (col Verona, 2-0).

Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, Caputo è perno offensivo del Sassuolo supportato da Duncan-Traore-Boga. Muldur al posto dello squalificato Toljan sulla destra. Nel Napoli, clamorosa scelta di Gattuso di lasciare fuori Lozano, nonostante tutti lo dessero fra i titolari. C’è Calljon nel tridente con Milik e Insigne.

Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso