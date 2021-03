Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli che apre il programma della Serie A del turno infrasettimanale delle gare del mercoledì:

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

De Zerbi opta per Maxime Lopez al fianco di Locatelli, con Defrel preferito a Traoré nel trio alle spalle di Caputo. Gattuso conferma Mertens prima punta, supportato dal tridente Politano-Zielinski-Insigne. In porta c’è Meret, in difesa a sinistra tocca a Hysaj. Diretta su DAZN1 alle 18.30.