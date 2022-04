Sassuolo, primo test per Luca Moro

Primo giorno in maglia neroverde per l'ex attaccante del Catania

Prima esperienza con i Test Mapei per l’attaccante del Sassuolo Calcio Luca Moro, test sostenuti questa mattina sul sintetico “Adriana Spazzoli” presso il Mapei Football Center. L’attaccante si sta già allenando con la prima squadra agli ordini di Mister Dionisi. Dopo la stagione incredibile a Catania con ben 21 gol all'attivo nel Girone C di Serie C, per l'attaccante veneto è cominciata di fatto l'avventura in maglia neroverde. Aggregato per gli allenamenti anche il portiere Alessandro Russo che ha terminato il suo campionato con la squadra belga Sint-Truidense.