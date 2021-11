Sassuolo, Raspadori: “Gran consapevolezza, avremo un bel ricordo di San Siro”

Il Sassuolo supera il Milan a San Siro. Secondo Giacomo Raspadori, questo successo sarebbe importante per la squadra

Il Sassuolo sbanca San Siro con una grande prestazione. Il 3-1 dei neroverdi arriva al termine di una gara praticamente perfetta, in cui lo svantaggio non ha minimamente scalfito le certezze degli uomini di Dionisi. L'attaccante Giacomo Raspadori commenta ai microfoni di Rai Sport il successo della sua squadra: "Avremo bellissimi ricordi a San Siro, sia dopo l'anno scorso e dopo oggi. Abbiamo avuto uno spirito bellissimo e dovremmo avere in tutte le partite ed è quello che forse ci è mancato, perché abbiamo fatto ottime prestazioni ma in tante partite abbiamo raccolto poco. Il gioco espresso ci deve dare fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo di poter fare questo tipo di partite, dobbiamo avere la convinzione di farlo sempre, questo quello che ci è un po' mancato dall'inizio ad oggi e il risultato di oggi credo sia un buon motivo per iniziare a farlo tutte le partite".