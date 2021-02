Sassuolo, Raspadori: “Il calcio di De Zerbi è complicato ma migliora. Gli attaccanti devono saper fare tutto”

Giacomo Raspadori, uno degli ultimi talenti lanciati dal Sassuolo ha parlato ai microfoni di Nero e Verde svelando alcune curiosità su De Zerbi: “Il mister aiuta me e i compagni sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista motivazionale. Il suo pensiero e la sua filosofia di calcio è molto adatta a uno come me e mi mette nelle condizioni di poter fare meglio. Il calcio di mister De Zerbi va capito bene, non basta avere solo delle qualità, non è semplice, è anche complesso. Per noi attaccanti è importante saper alternare le fasi, saper venire a legare il gioco, saper attaccare la profondità, essere in grado di leggere i momenti della partita”.