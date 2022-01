Sassuolo ritrova la vittoria: cinquina all’Empoli

Bella prova degli emiliani al Castellani

Dopo tre partite senza vittoria torna al successo il Sassuolo che è passato con autorità al Castellani di Empoli. Berardi va subito vicino al gol, poi la sblocca prima del quarto d'ora su rigore (conquistato per un fallo di Henderson). Lo stesso centrocampista si riscatta firmando il pari immediato, ma Raspadori riporta avanti i suoi al 24'. Nella ripresa Viti riceve due gialli in in un minuto e viene espulso, entra Scamacca e fa 3-1. Raspadori cala il poker dopo il palo colpito dal compagno di squadra. Chiude la partita Scamacca che firma la cinquina. Finisce 5-1 per i neroverdi di Dionisi che raggiungono propio i toscani in classifica con 28 punti.