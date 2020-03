Lungo stop per il difensore del Sassuolo Filippo Romagna. Il giocatore, nel corso della gara di lunedì scorso contro il Brescia, vinta dagli emiliani per 3-0, ha riportato la rottura del tendine rotuleo ed è stato operato nella giornata odierna dal professore Francesco Benazzo. L’intervento è perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero si prospettano lunghi: per il neroverde previsti infatti nove mesi di stop.