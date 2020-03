Sassuolo straripante, Brescia travolto: Caputo e Boga firmano il 3-0

Il Sassuolo si impone nel recupero della ventiseiesima giornata. I neroverdi superano il Brescia in un Mapei Stadium deserto per le disposizioni governative. L’uomo del match è Francesco Caputo, autore di una doppietta e di un bel messaggio per i tifosi in questo momento difficile per l’emergenza Coronavirus. Con questi tre punti, la formazione di Roberto De Zerbi risale ulteriormente la classifica a ridosso della top 10.

LA GARA – In avvio di gara regna l’equilibrio. Il Sassuolo si rende minaccioso con Djuricic, a cui risponde presente Joronen. La risposta del Brescia arriva con Bisoli, ma è attento Consigli. Gli ospiti vanno vicini al vantaggio con Balotelli in due occasioni. Sul finire di primo tempo, però, sono i neroverdi a sbloccare l’incontro grazie a Caputo: Chanchellor sbaglia il disimpegno, Boga trova il proprio compagno che non sbaglia da due passi. Nella ripresa Ferrari sfiora il raddoppio colpendo la traversa. Al 61′ Capuano fa doppietta: tiro di collo con il mancino su assist di Bourabia e Joronen battuto. Qualche minuto dopo, Boga colpisce un palo interno. Il Brescia alza bandiera bianca e arriva il tris dello stesso Boga, che salta due difensori e supera il portiere con un diagonale perfetto. La gara non ha più storia. Vince il Sassuolo, che in questo 2020 sembra aver cambiato nettamente marcia.