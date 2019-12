Sassuolo, Turati: “Che emozione debuttare così! Sbloccato da… Ronaldo”

Il pareggio tra Juventus e Sassuolo porta la firma di Stefano Turati. Il giovanissimo portiere neroverde commenta la sua prova ai microfoni di DAZN: “Sinceramente non so cosa dire… Sono sconvolto dalle emozioni. Non mi aspettavo di giocare. E’ una sensazione incredibile. La parata su Ronaldo è stata la più bella della partita. Mi ha sbloccato. Buffon? E’ stato un onore giocare contro di lui, che guardavo da piccolo. Vivo in una bolla. Scriverò subito a mia mamma appena tornerò negli spogliatoi”.