Sassuolo, ufficiale: rinnova il tecnico De Zerbi

Roberto De Zerbi guiderà ancora per il terzo anno consecutivo il club neroverde. Lo ha ufficializzato il sodalizio della provincia di Modena con un comunicato appena pubblicato. L’U.S. Sassuolo Calcio, alla presenza dell’A.D. Giovanni Carnevali, comunica di aver rinnovato il contratto con mister Roberto De Zerbi per la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2021. Avanti insieme, orgogliosamente!

I neroverdi con l’ex allenatore del Benevento hanno mostrato meccanismi di gioco gradevoli e peculiari, oltre ad offrire al pubblico diverse grandi prestazioni individuali, a cui hanno però fatto da contraltare vantaggi dilapidati sul più bello e, in generale, una preoccupante discontinuità, che non ha mancato di generare critiche. Ma De Zerbi ha convinto la dirigenza che crede fortemente in questo tecnico che ha dimostrato la sua offensiva filosofia di calcio.