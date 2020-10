Sassuolo, un anno senza il patron Squinzi: il messaggio social è toccante

Ad un anno dalla scomparsa di Giorgio Squinzi, il Sassuolo ha voluto dedicare alcuni momenti speciali sui campi di Reggio Emilia. Il club ha poi condiviso le immagini ed un pensiero speciale anche via social al suo compianto Presidente.

Sassuolo: la dedica per Squinzi

Attraverso un tweet il Sassuolo ha pubblicato un commosso ricordo del proprio patron: “In memoria di Giorgio Squinzi. Sempre nei nostri cuori, sempre nei nostri pensieri, sempre con noi”. Come mostra l’immagine pubblica dalla società, i neroverdi hanno osservato oggi un minuto di raccoglimento per ricordare la memoria del patron.Un bel gesto per un uomo che resta nel cuore non solo dei tifosi del Sassuolo ma di tutto l’ambiente sportivo calcistico.