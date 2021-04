Sassuolo, un caso di positività al Covid nel gruppo squadra

Non arrivano buone notizie per il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi. Nel gruppo squadra è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa società con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club e sui profili social. Il giocatore in questione è Kaan Ayhan.

La nota del Sassuolo

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il calciatore Kaan Ayhan è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale turca. Il difensore neroverde è totalmente asintomatico e sta seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario”, queste le parole nel comunicato del Sassuolo.

Kaan Ayhan, dunque, non sarà disponibile per il prossimo impegno del club neroverde in campionato questo fine settimana contro la Roma alle 15.00. Una tegola per De Zerbi che dovrà pensare bene a chi schierare in formazione visti anche i tanti giocatori che sono stati utilizzati in questa settimana dalle rispettive nazionali come Berardi e Locatelli, utilizzati da Mancini con l’Italia.