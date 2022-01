Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30

Tutto è pronto per il primo match della 22^ giornata di Serie A della domenica. Tocca a Sassuolo-Verona aprire le danze del turno di campionato. Le due squadre scenderanno in campo alle 12:30 e i due allenatori, Dionisi da una parte e Tudor dall'altra, hanno scelto i loro titolari.

Annunciate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Verona. Dionisi si affida a Scamacca in avanti supportato da Muldur, Raspadori e Kyriakopoulos. In porta l'affidabile Consigli con Toljan e Rogerio sulle corsie esterne e Ferrari con Chiriches in mezzo. Centrocampo dove spicca la leadership di Frattesi con Maxime Lopez.